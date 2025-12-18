Borsa İstanbul’da gong Zeray GYO için çaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul’da gong, köklü birikimini kurumsal yönetişim ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla birleştiren Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO) için çaldı. Halka arz sürecini yatırımcının yoğun ilgisiyle tamamlayan Zeray GYO, bugün yapılan gong töreniyle birlikte ZERGY koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Zeray GYO’nun gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, Zeray GYO Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kocaeli’nde gerçekleştirdiği projelerle sektörde yerini almış, Ankara’daki projeleriyle büyümesine devam etmiştir. Bugün ise Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle gerçekleştireceği yeni projelerle büyüme hedeflerini bir adım daha ileriye taşımıştır. Sermaye piyasamızın, gayrimenkul yatırım ortaklıkları aracılığıyla gayrimenkul sektörünün finansmanında rol oynamasını çok değerli buluyor, sektörün kurumsallaşmasına katkı sağlamasını önemsiyoruz. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, şirketimize ve aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. Halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nı Borsamız ailesine hoş geldiniz diyerek selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

YILLARIN EMEĞİ SERMAYE PİYASALARINA TAŞINDI

Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, “Yıllarımızın emeğini, alnımızın terini, vizyonumuzu ve inancımızı artık sermaye piyasalarına taşıyoruz.” dedi.

Zeray’ın kurulduğu ilk günden itibaren tek bir hedefle çalıştığını vurgulayan Zeray, “Bu hedef; memlekete değer katan, şehirlerimize kimlik kazandıran ve insanı merkeze alan eserler üreterek tüm ezberleri bozmak. Bugün ise bu inancı, milyonlarca ortağımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Borsaya açılmamız; her dönemimizde icra ettiğimiz şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızın güçlü bir ilanıdır.” diye konuştu.

“ZAMANIN ÖTESİNDE GELİŞİM”

Zeray GYO’nun bugünden itibaren, geleceğini birlikte inşa ettiği çalışanları, paydaşları ve yatırımcılarının yanı sıra milyonlarca yeni ortağıyla da aynı hedefe yürüyeceğini dile getiren Zekeriya Zeray, sözlerini şöyle sürdürdü: