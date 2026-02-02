Borsa İstanbul'da ocak ayında 1997 yılından bu zamana en büyük rekor

- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ocak ayında yüzde 22,9 artarak 1997 yılından bu yana en iyi performansını gösterdi.
- Endeks, yabancı yatırımcının ilgisiyle 29 Ocak'ta 13 bin 906 puanla en yüksek seviyesine ulaştı.
- Türkiye'nin kredi notu görünümünün "pozitif"e çevrilmesi yabancı yatırımcıları daha da teşvik etti.
Borsa İstanbul'da rekorlar sürüyor...
Yıla alıcılı başlayan BIST 100 endeksinde yükseliş eğilimi ocak ayı sonuna kadar sürerken endeks, ay boyunca yükseliş trendini koruyarak rekor seviyelerini geliştirmeyi sürdürdü.
OCAK REKOR AYI OLDU
Borsa İstanbul, ocak ayının ilk gününde yüzde 0,31 artışla 11 bin 296 puanla başlamıştı.
Yılın ilk rekoru ise 5 Ocak'ta 11 bin 726 puanla gerçekleşti.
Yabancı yatırımcının devam eden ilgisiyle endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 29 Ocak’ta 13 bin 906 puana çıkardı.
1997'DEN SONRA İLK KEZ
BIST 100 endeksi, ocak ayını yüzde 22,9 getiri ile tamamladı.
Endeks, bu yükselişle 1997’den bu yana en iyi ocak ayı performansını sergiledi.
Endeks, 1997 yılı Ocak ayında yatırımcısına yüzde 64 getiri sunmuştu.
YABANCI YATIRIMCI DİKKAT ÇEKTİ
Yabancı yatırım kuruluşlarının da Türk varlıklarına yönelik olumlu raporları devam ederken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.
Bu durum yabancı yatırımcının ilgisini Borsa İstanbul'a çekti.