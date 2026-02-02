Ömer Bolat: Ocak ayı ihracatı 20,3 milyar dolar oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026'da dış ticarette gerileme ile başladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı dış ticaret verilerini açıkladı.

Bolat, "2026 yılı Ocak ayında takvim etkisi nedeniyle ihracatımız yüzde 3,9 azalışla 20,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"YILI 23 MİLYAR DOLAR AÇIK İLE KAPATACAĞIZ"

225 ülke ve bölgelere ihracat gerçekleştirdik. 50 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı.



Cari açığımız 22,4 milyar dolardı. Yılı 23 milyar dolar civarında kapacağız gibi görünüyor.



CDS 218 baz puana geriledi.



Ocak ayında 20 milyar 328 milyon dolar mal ihracatımız oldu, bu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,29 azalma anlamına geliyor.

"İTHALATTA ARTIŞ YA DA AZALIŞ YOK"

İthalatta ne artış ne azalış oldu.



İthalat 28,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti, açık yüzde 8,4 düzeyinde gerçekleşti.



İhracatın, ithalatı karşılama oranı yaklaşık yüzde 71 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI