Merkez Bankası üst yönetimine yeni atamalar

- Merkez Bankası'na Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara başkan yardımcısı olarak atandı.
- Atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
- Karar, ilgili kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanılarak alındı.
Merkez Bankası'nda başkan yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
ÖZKUL VE KARA GÖREVE GETİRİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre TCMB'de başkan yardımcılıklarına Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara atandı.
Söz konusu atamalar, 1211 Sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
Şubat 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkanlık görevini Fatih Karahan yürütüyor.