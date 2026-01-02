Borsa İstanbul'da takas testleri başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul'da yeni dönem...

ABD borsalarında uygulanan, Avrupa, İsviçre ve İngiltere'de geçiş çalışmaları yapılan T+1 sistemine ilişkin, Borsa İstanbul testlere başlıyor.

YIL SONUNA KADAR SÜREÇ TAMAMLANACAK

T+1 sürecine geçiş çalışmalarının tümünün, 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Bu kapsamda 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Grubu, uçtan uca testlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli test ortamlarını faaliyete geçirecek.

TESPİTLER YAPILACAK

Böylece tüm üyelerin aktif katılım göstermesi beklenirken, olası teknik uyumsuzlukların veya aksaklıkların erken aşamada tespit edilmesi sağlanacak.