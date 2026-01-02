Abone ol: Google News

Borsa İstanbul'da takas testleri başlıyor

Borsa İstanbul'un geçtiğimiz ağustos ayında aldığı takas süresinin kısaltılmasına ilişkin çalışmalarda test aşamasına geçiliyor.

Yayınlama Tarihi: 02.01.2026 14:52
  • Borsa İstanbul, T+1 takas sistemine geçiş için testlere başlıyor.
  • 5 Ocak 2026'dan itibaren test ortamları faaliyete geçirilecek.
  • Tüm geçiş çalışmalarının 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlanması planlanıyor.

Borsa İstanbul'da yeni dönem...

ABD borsalarında uygulanan, Avrupa, İsviçre ve İngiltere'de geçiş çalışmaları yapılan T+1 sistemine ilişkin, Borsa İstanbul testlere başlıyor.

YIL SONUNA KADAR SÜREÇ TAMAMLANACAK

T+1 sürecine geçiş çalışmalarının tümünün, 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Bu kapsamda 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Grubu, uçtan uca testlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli test ortamlarını faaliyete geçirecek.

TESPİTLER YAPILACAK

Böylece tüm üyelerin aktif katılım göstermesi beklenirken, olası teknik uyumsuzlukların veya aksaklıkların erken aşamada tespit edilmesi sağlanacak.

