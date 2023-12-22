Borsa İstanbul'da BIST 500 Endeksi hesaplanmaya başlandı Borsa İstanbul, BIST 500 Endeksi'nin 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, bugünden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başladığını duyurdu.

AA

BIST 500 Endeksi, Borsa İstanbul tarafından 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren hesaplanmaya başlandı.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 500 Endeksi ile ilgili bir açıklama yaptı.

BIST 500 Endeksi'nni 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başlandığı duyuruldu.

"BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verildi"

Borsa İstanbul, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Borsamız tarafından 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verilmiştir. Borsa İstanbul'da işlem gören 500 pay BIST 500 Endeksi kapsamında yer almakta olup, BIST 500 Endeksi 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başlamıştır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)