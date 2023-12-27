Borsa yatırımcısı artınca 'Benim Param Değerli' projesi devreye girdi Kamu personelinin finansal farkındalığının artırılması amacıyla hayata geçirilen "Benim Param Değerli" projesinden bugüne kadar toplam 70 bin kişinin faydalandığı açıklandı.

AA

Borsa'da 2023'ün 11 ayında 4,7 milyon yeni pay senedi yatırımcısının katılımıyla pay senedi yatırımcısı sayısı 8,6 milyona ulaştı.

Yatırımcı sayısı artınca ve deneyimsiz genç yatırımcıların yoğun katılımı finansal bir eğitim gereksinimini doğurdu.

Bu aşamada Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Borsa İstanbul Grubu'nun katkılarıyla "Benim Param Değerli" projesi, Ağustos 2023'te hayata geçirildi.

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk ise projede kamu çalışanlarının finansal farkındalığının artırılması amacıyla finansal okuryazarlık eğitimlerinin yer aldığını anlattı.

"Bugüne kadar eğitimlerden toplam 70 bin kişi faydalandı"

Bireylerin parayı en iyi şekilde değerlendirmelerine yönelik farkındalıklarını artırmanın, finansal sağlıkları ve toplumun finansal refahı için gerekli koşullardan biri olduğunu aktaran Öztürk, şu bilgileri verdi:

Bugüne kadar eğitimlerden toplam 70 bin kişi faydalandı. Eğitimi başarıyla tamamlayanların oranı ise yüzde 76 oldu. Bu sayı gerçekten mutluluk verici. Bu sayıya bakarak söyleyebiliriz ki proje amacına hizmet etti. Eğitimlerimizden faydalanan kişilerin çoğalmasını temenni ediyoruz. Ne kadar çok kişi faydalanırsa o kadar kişinin finansal okuryazarlık bilgisi ve finansal farkındalığına katkı sunmuş olacağız.

"Projenin 2'nci ve 3'üncü fazlarını hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Öztürk, ilerleyen süreçte Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile olan iş birlikleri kapsamında projenin 2'nci ve 3'üncü fazlarını da hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)