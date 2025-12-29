Borsada yarınki işlemlerin takası 2 Ocak'ta yapılacak

- Borsa İstanbul'da yılbaşı tatili nedeniyle takas tarihleri değişti.
- 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak; yarınki işlemler 2 Ocak'ta, 31 Ocak'taki işlemler 5 Ocak'ta takas edilecek.
- VİOP'ta ise 1 Ocak'ta takas ve teslimat yapılmayacak; 31 Aralık'taki işlemler 5 Ocak'ta fiziki teslim edilecek.
Borsa İstanbul'a yılbaşı ayarı...
1 Ocaktaki yılbaşı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.
CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK
Pay piyasasında yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü, 31 Ocak Çarşamba günkü işlemlerin takası 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek.
Borsa İstanbul'da 1 Ocak Perşembe günü işlem gerçekleşmeyecek.
İŞLEMLER GÜNCELLENDİ
Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 1 Ocak 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
31 Aralık 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 5 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.