Borsada yarınki işlemlerin takası 2 Ocak'ta yapılacak

Borsa İstanbul'da yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü, 31 Ocak Çarşamba günkü işlemlerin takası 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek.

Yayınlama Tarihi: 29.12.2025 10:44
  • Borsa İstanbul'da yılbaşı tatili nedeniyle takas tarihleri değişti.
  • 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak; yarınki işlemler 2 Ocak'ta, 31 Ocak'taki işlemler 5 Ocak'ta takas edilecek.
  • VİOP'ta ise 1 Ocak'ta takas ve teslimat yapılmayacak; 31 Aralık'taki işlemler 5 Ocak'ta fiziki teslim edilecek.

Borsa İstanbul'a yılbaşı ayarı...

1 Ocaktaki yılbaşı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

Pay piyasasında yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü, 31 Ocak Çarşamba günkü işlemlerin takası 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek.

Borsa İstanbul'da 1 Ocak Perşembe günü işlem gerçekleşmeyecek.

İŞLEMLER GÜNCELLENDİ

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 1 Ocak 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

31 Aralık 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 5 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.

