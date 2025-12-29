İstihdamı artırmak için iş arayana ve işverene sosyal yardım desteği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatandaşların sosyal yardımlara bağlı kalmadan sosyoekonomik hayatın içerisinde yer almaları ve sosyal yardım-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, çalışabilir durumda olan ve sosyal yardımlardan faydalanan kişilerin istihdamına yönelik üç aşamalı "İşe Yönlendirme Yardımı", "İşe Başlama Yardımı" ve "Özel İşveren Sigorta Prim Desteği" veriliyor.

İŞ ARARKEN YAPILAN MASRAFLAR KARŞILAHIYOR

İlk adım olan İşe Yönlendirme Yardımı'nda, kişilere, İŞKUR tarafından işe yönlendirilmeleri halinde, iş görüşmesine gidiş ve başvuru ile kabul aşamasındaki giderleri için yıl içinde azami 3 kez olmak üzere net asgari ücretin yüzde 10'una kadar destek veriliyor.

İŞE BAŞLAMA YARDIMI YAPILIYOR

Bu kişilerin İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilmeleri halinde, aynı yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 1/3'üne karşılık gelen tutarda İşe Başlama Yardımı yapılıyor.

SİGORTA PRİMLERİ 1 YIL BOYUNCA KARŞILANIYOR

Bakanlık, sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilmesiyle, özel sektör işverenlerinin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primlerini 1 yıl boyunca karşılıyor.

İŞVERENE 897 MİLYON LİRA

Bu kapsamda, işverenlere bu yıl 118 bin sosyal yardım yararlanıcısı adına 897 milyon liralık Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verildi.

YARDIMLAR BİR YIL SÜRÜYOR

Sunalan istihdam desteğinin cezai müeyyidesi de bulunuyor. İŞKUR tarafından teklif edilen işi, haklı bir sebep olmaksızın üçüncü kez kabul etmeyen vatandaşların faydalandıkları nakdi düzenli sosyal yardımlar, 1 yıl boyunca kesiliyor.

DESTEK MİKTARLARI ARTACAK

Öte yandan, sosyal yardımlardan faydalanan kişilerin istihdamına yönelik verilen bu desteklerin birim tutarları, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni asgari ücret ile artacak.