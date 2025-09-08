Abone ol: Google News

Borsa'da yukarı adım kuralı kararı

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 15:59
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde, seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı açıklandı.

KARAR KAP'TA YAYIMLANDI

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

SEANS SONUNA KADAR KULLANILACAK

Duyuruda, "Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

