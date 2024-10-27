Boş tarlalar kiraya verilecek, kira arazi sahibine, ürün çiftçiye gidecek

Haber Merkezi

Konut fiyatlarının yükselmesi tarla ve arsa yatırımları artırdı. 2023'te gayrimenkul dışı yatırımlar rekor kırdı.

Ev alamayanlar bütçeye uygun imarlı arsalar ile tarlalara yöneldi.

Ancak yatırım için alınan topraklar, bölgenin gelişmesi beklenirken atıl kaldı.

BOŞ BIRAKILAN ARSA VE TARLALAR MERCEK ALTINDA

Hükümet bunun önüne geçmek için boş duran tarlaları mercek altına almaya hazırlanıyor.

Yatırım amaçlı alınan ancak sonrasında kullanılmayan ya da boş bırakılan araziler için harekete geçilecek.

SÜREÇ BAŞLADI

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından boş bırakılan arsa ve tarlalar için yeni süreç başladı.

KİRALAMADA KÖY HALKI ÖNCELİKLİ

İşlenmeyen tarım arazileri işletmelere değil o bölgede üretim yapmak isteyen çiftçilere veya tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarına kiraya verilecek.

ARAZİ SAHİBİNE KİRA VERİLECEK

Arazi sahiplerine ise çiftçinin üretim yaptığı süre boyunca tarla ya da arsanın kirası ödenecek.

ÜRÜN EKENNE BIRAKILACAK

Kira bedelinin arazi sahiplerine, üretim ve mahsülün ise toprağı ekip biçene verileceği biliniyor.

ARAZİ İKİ SENE BOŞ BIRAKILIRSA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı İbrahim Yumaklı da konuyla ilgili, iki sene boyunca boş kalan arazinin devlet tarafından kiralanarak tarımla uğraşan köylüye tahsis edileceğini ve kiralama sezonu sonrasında tarlasını işlemek isteyen üretici arazisini işleyebileceğini açıklayarak şu bilgili vermişti: