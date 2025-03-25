Boykot çağrısı yapılan Espressolab açıklama yaptı

AA

CHP Lideri Özgür Özel'in dünkü Saraçhane buluşmasında açıkladığı boykot listesinin ilk sırasında Espressolab yer aldı.

Espressolab'in yaptığı açıklamada, markanın arkasında görünmeyen ortak ya da gizli destekçi bulunmadığı belirtilerek, "Espressolab, Kocadağ Ailesi'nin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır. Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz. Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe ilk kez bir Türk girişim bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır." denildi.

"NEDEN BOYKOT EDİLDİĞİMİZİ ANLAMADIK"

Şirket tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık!



Espressolab olarak, 2014 yılında bir üniversitenin içinden doğan ve hiçbir siyasi bağlantıya dayanmadan, devlet desteği ya da teşviki almadan çıktığımız bu yolculukta, bugün 15 ülkede Türk bayrağını dalgalandıran bir marka haline geldik.

"GÖRÜNMEYEN ORTAK YA DA DESTEKÇİMİZ YOK"

Markamızın ardında ne görünmeyen ortaklar ne de gizli destekçiler vardır. Espressolab, Kocadağ Ailesi'nin bir şirketi olup başka ortağı bulunmamaktadır.

Global devlerin domine ettiği kahve sektöründe, ilk kez bir Türk girişimi bu ölçekte büyümüş ve dünya sahnesine çıkmıştır. Bu başarı yalnızca bizim değil, Türkiye'nin başarısıdır.

"BAĞIMSIZ YAPI"

360 mağazamızdan yüzde 93'ü her kesimden girişimci iş ortaklarımız tarafından franchise modeliyle işletilmektedir. Sistemimiz, yatırımcıların kendi sermayesiyle kurduğu bağımsız bir yapıya dayanmaktadır.

"BİZ SİYASET DEĞİL KAHVE YAPIYORUZ"