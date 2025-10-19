BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN füzeleri testten başarıyla geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzeleri BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın zorlu test atışlarını başarıyla tamamladığını ifade etti.

"GÖK VATANIN SARSILMAZ BİR PERÇESİ"

Kacır, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın "Gök Vatan"ın sarsılmaz iki pençesi olduğunu aktardı.

"GÖKYÜZÜNDE NİCE GURUR VERİCİ BAŞARILARA"

BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın Türkiye'nin ileri mühendisliğinin, bitmeyen azminin ve tam bağımsızlık idealinin gökyüzüne kazınmış iki imzası olduğuna işaret eden Kacır, şu ifadeleri kullandı:

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzelerimiz BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. BOZDOĞAN, itki vektör kontrolüyle üstün manevra kabiliyeti, gelişmiş kızılötesi arayıcı başlıkla hassas hedef takibine sahip.



GÖKDOĞAN, zorlayıcı koşullarda bile tam isabet sağlıyor, gelişmiş arayıcı başlık ve kontrol algoritmalarıyla mükemmel performans sergiliyor. Gökyüzünde nice gurur verici başarılara.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Kacır'ın paylaşımında, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın havada hedefleri tam isabetle vurduğu anların görüntüleri de yer aldı.