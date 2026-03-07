Abone ol: Google News

4 ilin müftüsü değişti: Karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 4 ile yeni müftü atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 30 Ocak'ta 2026/32 sayılı kararla ataması gerçekleştirilen Ahmet Dilek'in Hatay İl Müftülüğü, Ahmet Aktürkoğlu Bilecik İl Müftülüğü, Mustafa Düzgüney Adıyaman İl Müftülüğü'ne atanmasına ilişkin bölümü iptal edildi.

4 İLE YENİ MÜFTÜ

Hatay İl Müftülüğü'ne Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, Ağrı İl Müftülüğü'ne İhsan İlhan, Adıyaman İl Müftülüğü'ne Mehmet Reşat Şavlı, Edirne İl Müftülüğü'ne Burhan Çakır atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen görevlendirildi.

