Brent petrolün gerilemesi bekleniyor! 2026 tahmini: 55 dolar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Petrol fiyatları tüm fiyatlamaların merkezinde yer alıyor.

Petrol fiyatlarının artması, akaryakıt başta olmak üzere imalat sektöründeki ürünleri de yakından etkiliyor. Bu nedenle Brent petrolün fiyat beklentileri merakla takip ediliyor.

Orta Doğu ile Rusya-Ukrayna hattındaki çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğine yönelik endişeler, 2025 boyunca petrol piyasalarını destekleyen başlıca unsur olarak öne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden tırmandırdığı ticari gerilimlerin küresel büyümeyi baskılayabileceğine dair kaygılar, Orta Doğu'da gerilimin görece azalması ve Rusya-Ukrayna hattında ateşkes ihtimaline yönelik diplomatik çabalar, piyasalarda risk priminin sınırlı kalmasına yol açtı.

OPEC+'IN KARARI RAHATLAMA SAĞLADI

Bu dönemde Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan OPEC+ grubunun, nisandan itibaren üretim kesintilerini kademeli olarak gevşetme yönündeki adımı da arz görünümünü rahatlattı.

80 DOLARIN ALTINA İNDİ

Tüm bu gelişmeler, petrol fiyatlarının yıl boyunca 80 doların altında seyretmesinde etkili oldu.

YIL İÇİNDE FİYATLARDAKİ KIRILMA NOKTALARI

Bu çerçevede Brent petrol, yıl içindeki en yüksek seviyesini 15 Eylül'de 81,61 dolar olarak gördü ancak bu seviyenin ardından kalıcı bir yükseliş sağlayamadı. Brent petrolün varil fiyatı 5 Mart'ta 69,32 dolardan kapanarak Eylül 2024'ten bu yana ilk kez 70 doların altına indi.

Düşüş eğilimi nisanda hız kazanırken Brent petrol, 7 Nisan'da 65 doların altına düşerek günü 64,29 dolardan tamamladı. Bu seviye, Nisan 2021'den bu yana kaydedilen en düşük kapanış olarak kayıtlara geçti.

Fiyatlar 28 Ekim'de yüzde 2 düşüşle 63,83 dolara gerilerken, Brent petrol bu tarihten sonra 65 dolar seviyesinin üzerine çıkmakta zorlandı. Yılın en düşük seviyeleri ise aralık ayında görüldü. Brent petrol, 16 Aralık'ta yüzde 2,5 değer kaybederek 58,68 dolardan kapandı ve Şubat 2021'den bu yana ilk kez 60 doların altına indi.

55 DOLAR BEKLENTİSİ

Böylece 2025'in ilk gününde 75,77 dolar seviyesinde bulunan Brent petrol, 22 Aralık haftasını 60,40 dolardan tamamladı. Yılın başına göre yüzde 20,3 düşen fiyatların, 2026'nın ilk yarısında 55 dolar seviyesini test edebileceği öngörülüyor.