Eurostar, yolcularına seyahatlerini erteleme çağrısında bulundu

Tren yolu şirketi Eurostar, teknik sorunlar yaşıyor.

Eurostar, bu nedenle yeni bir duyuruya kadar Paris, Londra, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tüm tren seferlerinin askıya alındığı bildirildi.

Avrupa kıtasında farklı kentler arasında seferler yapan tren yolu şirketi Eurostar, karşılaştığı teknik sorunlar nedeniyle yolculardan seyahatlerini ileri bir tarihe ertelemeleri çağrısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre Eurostar, yeni bir duyuruya kadar Paris, Londra, Amsterdam ve Brüksel arasındaki tüm tren seferlerinin askıya alındığını bildirdi.

TEKNİK SORUNLAR SEYAHATLERİ ERTELEDİ

Öte yandan, Eurostar'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Manş Denizi altındaki tünelde yaşanan elektrik tedariki sorunu ve Le Shuttle trenindeki teknik arıza nedeniyle yolcuların seyahatlerini ileri bir tarihe ertelemeleri istendi.

"BİLETİ OLMAYAN GARA GELMESİN" DENDİ

Bugün seyahat etmek için bileti olmayan yolculardan gara gelmemeleri istenen açıklamada, tren seferlerinde ciddi aksamalar ve son dakika iptallerinin yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, seferlerle ilgili son dakika bilgilerinin Eurostar'ın internet sayfasında yer aldığı kaydedildi.