Brent petrolün varil fiyatı 70,82 dolara geriledi

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Dün 73,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,25 azalarak 70,82 dolar oldu.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,21 dolardan alıcı buldu.

FİYATLARI YÜKSELTEN NEDEN ORTADAN KALKTI

İsrail'in İran'ın enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırısının, bölgedeki gerilimi hızla tırmandıracağı endişeleri bir süredir petrol fiyatlarını yükseltiyordu.

İSRAİL, İRAN'IN PETROL VE NÜKLEER TESİSLERİNİ HEDEF ALMADI

Fiyatlardaki düşüşte, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısında petrol ve nükleer tesislerini hedef almamasının ardından küresel piyasalardaki jeopolitik risk algısının azalması etkili oldu.

Ancak İsrail'in İran'a "misillemesinin" beklenenden daha hafif gerçekleşmesi ve petrol ve nükleer tesislerini etkilememesi fiyatların düşüşünü destekledi.

ABD SEÇİMLERİ

Öte yandan, yaklaşan ABD seçimleri nedeniyle ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor.

ABD DOLARININ ETKİSİ

Genel olarak güçlü ABD doları, petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek alımların azalmasına neden oluyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 72,74 doların direnç, 70,64 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.