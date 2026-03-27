Brent petrolün varili 101,62 dolardan işlem görüyor

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve enerji arzındaki belirsizlikler, küresel petrol piyasalarını dalgalı bir seyre sürüklemeye devam ediyor.

ABD ile İran arasında süren müzakere trafiği ve bölgedeki askeri gelişmeler, yatırımcıların risk algısını doğrudan etkiliyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 101,62 DOLAR

Dün 102,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,89 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalarak 101,62 dolar oldu.

WTI HAM PETROL VARİLİ 94 DOLAR CİVARINDA

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerin iyi gittiği ve ülkenin enerji tesislerine yönelik saldırıların 10 gün süreyle askıya alınacağına ilişkin açıklamalarının da etkisiyle dalgalı seyrediyor.

'ELEKTRİK SANTRALLERİNİ HEDEF ALMA KARARI' ERTELENMİŞTİ

Hafta başından bu yana Trump ve İranlı yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar, bölgede gerilimin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Trump, dün 'İran'ın elektrik santrallerini hedef alma' kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini belirtse de Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksamaya devam edecek olması petrol arzına yönelik korkuları körükledi.