Brezilyalı uçak üreticisi Embraer, imalatta iş birliği için TUSAŞ ile anlaştı

REUTERS

Brezilyalı uçak üreticisi Embraer, imalat alanında iş birliği için Türkiye'den destek alacak.

Embraer tarafından yapılan açıklamada, şirketin ürünlerine artan talep nedeniyle yeni tedarikçiler aradığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) da metal ve kompozit uçak gövde parçaları konusunda uzmanlık sahibi olduğu ifade edildi.

AR-GE'DE İŞ BİRLİĞİ

Anlaşmada iki şirketin "Ar-Ge'yi de içeren kapsamlı sanayi iş birliği" görüşmelerinin çerçevesi çizildi.