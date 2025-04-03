Brezilya, KC-390 askeri uçak satışı için Türkiye ile görüşüyor

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Brezilya, Embraer'in potansiyel satın alımı için Polonya, Finlandiya ve Türkiye ile görüşmelerde bulunuyor.

Brezilya Savunma Bakanı Jose Mucio, ülkesinin Embraer KC-390 askeri nakliye uçağının satışı için Türkiye, Polonya ve Finlandiya ile görüştüğünü söyledi.

Mucio, açıklamayı Rio de Janeiro'da düzenlenen konferansta yaptı.

"ASKERİ UÇAK ÜRETİLECEK"

Savunma Bakanı Jose Mucio, çarşamba günü Rio de Janeiro'da düzenlenen LAAD konferansında yaptığı açıklamada, KC-390 askeri uçağının üretileceğini söyledi.

"MÜZAKERELERDEN İYİMSERİZ"

İsveç'in bu hafta başında dört uçak satın alacağını doğrulamasının ardından Mucio, "KC-390'ın genişletilmesine yönelik müzakereler kalıcı ve iyimseriz." dedi.

KC-390

KC-390, Embraer'in Brezilya Hava Kuvvetleri'nden aldığı 1,3 milyar dolarlık geliştirme siparişiyle 2009 yılında tasarım ve üretimine başlanan bir askeri nakliye uçağı.

2015 yılında tamamlanan uçak, aynı yıl içerisinde ilk uçuşunu yaptı.

Ekim 2018'de Brezilya havacılık otoritesi ANAC'tan sertifikasını aldı.