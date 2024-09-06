Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Türkiye, Brezilyalı turistler için bir mıknatıs gibi Brezilya Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuşan Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, Türkiye ve Brezilya ticaret ve kültür ilişkilerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

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AA

Ticaret Bakan Ömer Bolat, Brezilya Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada Brezilya'nın Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat, toplantıda "Brezilya'yı Güney Amerika'ya açılan bir kapı olarak konumlandırıyoruz ve ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Şu anda Brezilya, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında en büyük ticaret ortağımızdır." dedi.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçiliğince başkentte düzenlenen Brezilya Ulusal Günü resepsiyonuna Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'nın yanı sıra büyükelçiler ve davetliler katıldı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, değerli ortak olarak gördükleri Brezilya ile derin ve kalıcı dostluğu paylaştıklarını belirterek, Türkiye ile Brezilya arasındaki yakın ve verimli işbirliğini güçlendirmeye yönelik katkılarından dolayı Büyükelçi Ceglia'ya şükran duyduğunu kaydetti.

İKİLİ TİCARİ VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER

Bolat, Brezilya İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki Dostluk ve Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının 160. yılının 2018'de kutlandığını hatırlatarak, bu anlaşmanın iki ülke arasındaki resmi diplomatik ilişkilerin başlangıcını temsil ettiğini dile getirdi.

Anlaşmanın imzalanmasından bu yana ortaklığı güçlendirdiklerini vurgulayan Bolat, İstanbul'dan Sao Paulo'ya 2009'da başlayan direkt uçuşların buna katkıda bulunduğuna ve Türk Hava Yolları'nın Brezilya'ya haftada 11 uçuş yaptığına işaret etti.

TÜRK DİZİLERİ KÜLTÜREL BAĞLARI GÜÇLENDİRDİ

Bolat, Brezilya'da popüler olan Türk dizilerinin de iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirdiğine dikkati çekerek, bunların karşılıklı anlayış ve dostluk bağlarını güçlendirmek için elverişli ortam oluşturduğunu söyledi. Bolat, Türkiye'de Süper Lig'de boy gösteren Brezilyalı futbolcuların da ilişkilere katkı sağladığını belirtti.

BREZİLYA'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI 50 MİLYON DOLARA SEVİYESİNDE

Bolat, iki ülkenin karşılıklı yatırımlarda da önemli işbirliğine sahip olduğunu kaydederek, Brezilya'daki Türk yatırımlarının 50 milyon dolara seviyesine ulaştığını, Brezilya'nın Türkiye'deki yatırımlarının da 600 milyon dolar mertebesinde olduğunu aktardı.

Türkiye-Brezilya ilişkilerine 4 yılı aşkın süredir katkı sunan ve yakında Türkiye'den ayrılması beklenen Büyükelçi Ceglia'ya teşekkürlerini sunan Bolat, Brezilya Ulusal Günü'nü kutladı ve Brezilya halkına esenlikler diledi.

"TÜRKİYE, BREZİLYALI TURİSTLER İÇİN BİR MIKNATIS GİBİ"

Büyükelçi Ceglia da konuşmasının başında resepsiyona katılan Türk yetkililere teşekkür etti. Brezilya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin dostane ve umut verici olduğunu belirten Ceglia, Brezilya merkezli şirketlerin Türkiye'ye yatırımlarının sürdüğünü söyledi. Ceglia, "Türkiye, Brezilyalı turistler için bir mıknatıs gibi." diyerek, İstanbul ile Sao Paulo arasında her hafta 11 uçuş yapıldığını ve bunun artacağını dile getirdi.

Türk kültürünün Brezilya'da sevildiğini aktaran Ceglia, ülkesinden birçok sanatçı, yazar ve müzisyenin Türkiye'deki festivaller ile seminerlere katıldığını ifade etti.

Ceglia, ülkesinin G20 dönem başkanlığını üstlendiğini anımsatarak, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, yoksulluk ve açlığa karşı küresel birlik oluşturmayı hedeflediğini kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)