Bruselloz hastalığıyla mücadelede yeni karar

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Bruselloz, "Brucella bakterilerinin neden olduğu zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşabilen) bir enfeksiyon hastalığı" olarak tanımlanıyor.

Bu hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı açısından önemli bir hastalık olarak kabul ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bruselloz İle Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DÜZENLEME YETKİSİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yönetmeliğin düzenleme yetkisine ilişkin hükmünde değişiklik yapıldı.

HASTALIK TAKİBİ BAKANLIKTA OLACAK

Buna göre, hastalıkla mücadelede kitlesel aşılama kararı alınması durumunda, hayvan türlerinin hastalık takibine veya serolojik test sonucuna bağlı takibe ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenecek.