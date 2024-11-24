Bu hafta altın kazandırdı

AA

Yatırımcılar hangi yatırımın kazandırdığını merak ediyor.

Bu hafta BIST 100 endeksi, en düşük 9.023,38 ve en yüksek 9.550,63 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,71 üzerinde 9.549,89 puandan tamamladı.

KÜLÇE ALTIN YÜZDE 5,49 KAZANDIRDI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,49 artışla 3 bin liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,41 yükselişle 20 bin 350 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 764 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 5,48 artarak 5 bin 25 liraya yükseldi.

HAFTANIN KAYBETTİRENİ EURO OLDU

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 değer kazanarak 34,5500 liraya çıkarken euro ise yüzde 0,80 azalışla 36,0330 liraya düştü.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,55 ve emeklilik fonları yüzde 0,56 değer kazandı.

KIYMETLİ MADEN FONLARI

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,89 ile "Kıymetli Maden" fonlar oldu.