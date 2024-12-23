Bu hafta asgari ücret kararı bekleniyor

Haber Merkezi

Bu hafta yurt içinde, önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenen faiz indirimi kararı takip edilecek.

2025 yılı boyunca uygulanacak olan asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Piyasalar büyük bir artışın çalışanların reel gelir kayıplarını telafi edeceğini belirtse de aynı zamanda işletmeler için iş gücü maliyetlerini artıracağından işsizliği beraberinde getirebileceği endişesi taşıyor.

İŞÇİ KESİMİ TEKLİFİNİ VERDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025'te geçerli olarak asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısında da bir teklif alamayan işçi kesimi, geçtiğimiz hafta kendi talebini yüzde 45 enflasyon ve yüzde 20 refah payı olarak açıkladı ve 29 bin 583 lira olarak belirlendi..

KOMİSYON BU HAFTA TOPLANACAK

Komisyonunun hangi gün toplanacağı açıklanmadı ancak dördüncü toplantının bu hafta yapılması planlanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET RAKAMINDA GERİ SAYIM

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önümüzdeki hafta salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

GÖZLER İŞVERENİN TEKLİFİNDE

TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından gözler, işverenin teklifine çevrildi.

Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.

OLASI ZAM SENARYOLARI

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

Yüzde 17,5 zamla net 19 bin 977,35 lira

Yüzde 21,5 zamla net 20 bin 657,43 lira

Yüzde 30 zamla net 22 bin 102,62 lira

Yüzde 35 zamla net 22 bin 952,70 lira

Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira

Yüzde 41,5 zamla net 24 bin 57,83 lira

Yüzde 44 zamla net 24 bin 481,88 lira

Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira

Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira

Yüzde 74 zamla net 29 bin 583 lira

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.