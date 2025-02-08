Bu hafta en fazla altın kazandırdı

AA

Yatırım araçlarının performansı, belirli bir süre zarfında ne kadar kazanç sağladığını veya kayıp yaşadığını gösteriyor.

Yatırımcıların yatırım kararlarını verirken dikkate aldığı önemli bir faktör olan yatırım araçlarının performansı, ekonomik koşullara, piyasa dalgalanmalarına ve global olaylara bağlı olarak değişiyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, en düşük 9.619,83 puanı ve en yüksek 9.962,68 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,53 altında 9.951,65 puandan tamamladı.

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI YÜZDE 2,63 KAZANDIRDI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 artışla 3 bin 321 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,59 yükselişle 22 bin 500 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 420 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,64 artarak 5 bin 563 liraya yükseldi.

ALTIN FİYATLARI

Ons altın 2 bin 860 dolardan işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'ya bakıldığında bugün ise altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 3 bin 307 lira

Çeyrek altın: 5 bin 609 lira

Cumhuriyet altını: 22 bin 853 lira

Tam altın: 22 bin 436 lira

Yarım altın: 11 bin 218 lira

DÖVİZ DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 değer kazanarak 35,9810 liraya, euro yüzde 0,27 artışla 37,3210 liraya çıktı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,02, emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,11 ile "kıymetli maden" fonları oldu.