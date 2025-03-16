Bu hafta en fazla kazandıran yatırım aracı Borsa oldu

AA

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,17 değer kazancı yaşattı.

Altının gram fiyatı ise yüzde 3,10 artış kaydetti.

Dövizlerden dolar/TL yüzde 0,62, euro/TL yüzde 0,86 kazanç sağladı.

BIST 100 ENDEKSİ YILDIZ GİBİ PARLADI

BIST 100 endeksi, en düşük 10.357,09 ve en yüksek 10.862,97 puanı gördükten sonra haftayı önceki kapanışının yüzde 3,17 üzerinde, 10.840,59 puandan tamamladı.

KÜLÇE ALTIN YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,10 artışla 3 bin 524 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,98 yükselişle 23 bin 861 liraya çıktı.

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 5 bin 730 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,02 artarak 5 bin 903 liraya yükseldi.

DÖVİZ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,62 artarak 36,6740 liraya, euro yüzde 0,86 artışla 39,9220 liraya çıktı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50, emeklilik fonları yüzde 1,27 değer kazandı.

Yatırım fonları kategorisinde, en çok kazandıran yüzde 2,75 ile 'hisse senedi' fonları oldu.