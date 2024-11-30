Bu haftanın kazandıran yatırımı euro oldu

AA

Yatırımcılar hangi aracın daha çok kazandırdığını merak ediyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,07, dolar/TL yüzde 0,42 ve euro/TL yüzde 1,76 artarken, altının gram fiyatı yüzde 1,17 azaldı.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.575,85 ve en yüksek 9.744,57 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,07 üzerinde 9.652,00 puandan tamamladı.

ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,17 azalışla 2 bin 965 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,15 düşüşle 20 bin 115 liraya indi.

Geçen hafta sonu 5 bin 25 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,17 azalarak 4 bin 966 liraya geriledi.

DOLAR

Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 değer kazanarak 34,6950 liraya, euro da yüzde 1,76 artışla 36,6660 liraya çıktı.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,37 ve emeklilik fonları yüzde 1,57 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,48 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.