Bu yıl 2.5 milyondan fazla yabancı turist, Antalya’yı tercih etti

Antalya, koronavirüs sürecinde 50'ye yakın Güvenli Turizm Sertifikalı oteliyle dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer aldı.

Geçen yıl 193 ülkeden yaklaşık 16 milyon turisti ağırlayarak turizmde rekor üstüne rekor kıran Antalya, 2020'ye de çok iyi başladı. Ancak marttan itibaren koronavirüsün dünyayı etkisi altına alması nedeniyle seyahat kısıtlamasının ardından dünyada turizm durma noktasına geldi.

ALINAN TEDBİRLERLE TURİZM CANLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon" sistemiyle Türkiye'de turizm hareketliliği haziranda yeniden başladı. Alınan tedbirlerle güvenli ve sağlıklı turizmin adresi olan Antalya, yıl başından bu yana 2 milyon 500 binden fazla yabancı turistin tercih ettiği kent oldu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya olarak eylülde 1 milyona yakın yabancı turisti ağırladıklarını belirtti.

“BU YILIN EN YÜKSEK RAKAMINA EYLÜLDE ULAŞILDI”

Bu yılın en yüksek rakamına eylülde ulaşıldığına değinen Yağcı, bu sezon iç turizmle başlayan ve dış turizmle devam eden hareketliliği öngördüklerini, bu şekilde de bir tabloyla karşılaşıldığını bildirdi.

RUSYA, ALMANYA, UKRAYNA VE İNGİLTERE EN FAZLA TURİST GÖNDEREN ÜLKELER OLDU

Yağcı, bu ay Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Polonya ve Romanya'dan ağırlıklı olarak turist trafiği gerçekleştiğini ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle sektör olarak zor bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un etkilediği sektörlerin başında turizm ve seyahat endüstrisi geliyor. Gerçekten bizim için zor bir dönem, bu dünyada da Türkiye'de de bu şekilde. Bu dönemde işletmelerimizi açmak için hem kamu kesimi hem özel sektör olarak yoğun çaba sarf ettik. Bu noktada güvenli turizm sertifikasyon sistemiyle de haziran sonu itibarıyla yavaş yavaş işletmelerimizi açıp, en azından turizm faaliyetine başlama gibi hedefimiz vardı, bunu gerçekleştirdik."

ANTALYA'DA 650'YE YAKIN OTEL SERTİFİKA ALDI

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programının turizme önemli bir katkı sunduğuna işaret eden ve Antalya'da 650'ye yakın otelin sertifika aldığını ve turizme hizmet verdiğini aktaran Yağcı, şöyle konuştu:

"Antalya, güvenli turizm sertifikasyon sistemiyle öne çıkan turizm merkezlerinin başında geliyor. Kovid-19 sürecinde dünyada turizm hareketliliği başladığında Antalya'nın turizm destinasyonlarının başında geleceğini düşünüyorduk, nitekim öyle de oldu. Antalya dünyada tanınan, kendini kanıtlamış bir destinasyon. Önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini düşünüyoruz."