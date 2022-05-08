Bu yılın ilk çeyreğinde 107 bin 750 kaza meydana geldi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, bu yılın ilk çeyreğinde 107 bin 750 kaza yaşandığını belirterek, araçların trafikte seyir halindeyken dikkat etmeleri gereken noktalara dikkat çekti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, seyir halindeyken kurallara uygun şekilde hareket edilmesini, emniyet kemerinin takılmasının şart olduğunu ve kimsenin tehlikeye sokulmaması gerektiğini hatırlatan bir açıklama yaptı.

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AA'nın haberine göre Trafik kazalarının tek sebebinin kural ihlali olduğuna işaret eden Apaydın, "Seyir halindeyken kurallara uygun hareket etmeli, emniyet kemerimizi takmalı, kimseyi tehlikeye sokmamalıyız. Unutmayalım en büyük tedbir yollar, levhalar, ışıklar değil biziz. Biz onlara uydukça maddi ve manevi kayıpları ancak böyle azaltabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın ilk çeyreğinde toplam 107 bin 750 kaza yaşandı

Apaydın, trafikte büyük araçlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, bu yılın ilk çeyreğinde toplam 107 bin 750 kaza meydana geldiğini aktardı.

"En fazla kazayı otomobillerden sonra kamyonlar yapıyor"

Büyük şehirlerde kaza sayılarının daha fazla olduğunu belirten Apaydın, "Otomobilden sonra en çok kazaya karışan araçların başında kamyonet geliyor. Toplam kazaların yaklaşık yüzde 30'unu otobüs, minibüs, kamyon ve kamyonet gibi büyük araçlar oluşturuyor. Bu araçları kullanan şoförlerimiz daha dikkatli olmalı. Araç bakımlarını ihmal etmemelidir. Devletimiz kara yolu güvenliğini sağlamak için büyük bir ciddiyetle yollarımızı inşa ediyor. Biz de bu ciddiyetle kural ihlali yapmadan seyahat etmeli, bizi ve sevdiklerimizi korumaya trafikte başlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nda 1.707 kaza yaşandı

Apaydın, Ramazan Bayramı'nda 1.707 kaza meydana geldiğine ve 26 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yollarımız ne kadar iyi olursa olsun kaza yapmamak bizim elimizde. Hatayı öncelikle kendimizde aramamız gerekiyor. Seyir halinde aşırı hız, şerit ihlali, alkollü araç kullanma, telefonla ilgilenme gibi durumlar kazalara sebebiyet veren kural ihlallerinin başında geliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde 36 bin 594 kural ihlalinin 15 bin 306'sını aşırı hız oluşturdu. Yaklaşık olarak kazaların yarısını bu kural ihlalinin oluşturduğunu düşündüğümüzde durumun ciddiyetini iyi anlamalıyız.