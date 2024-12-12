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Haber Merkezi

Şırnak ili terörden temizlenerek, petrol üretim üstüne dönüştürüldü.

Bugün, Türkiye'nin kendi enerji kaynaklarına yönelmesinin simgelerinden biri olan Gabar’daki büyük keşfin yıl dönümü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gündem ile ilgili yayınladığı mesajında, "Yeni yıla da yeni rekorlarla gireceğiz inşallah." diyerek yeni rekor beklentisini gözler önüne serdi.

"GİRİLEMEZ DENİLEN GABAR’I PETROL ÜRETİM ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, bu konuda bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Bir dönem 'Girilemez, gidilemez' denilen Gabar’ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük. Ülkemizin en kaliteli petrolünü Gabar’da üretir hale geldik.

"GABAR’DA GÜNLÜK ÜRETİMİMİZ 61 BİN VARİLİN ÜZERİNDE"

Bugün itibarıyla Gabar’da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırarken bunun yarısını da Gabar’dan karşıladık.