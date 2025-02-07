Bugün gözler TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporunda

AA & Ensonhaber

Bugün gözler ,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk enflasyon raporuna çevrildi.

TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

2025 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 21

2026 yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 12

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 35,8885'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 yükselişle 35,9980 seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 856,60 dolardan kapanmasının ardından, şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 864 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde gram altın ise 3 bin 312 lirada.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kazanarak 9.842,15 puandan tamamladı.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon raporu, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.900 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

GÜNDEM

10.00 Almanya, aralık ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, aralık ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

10.30 Türkiye, TCMB enflasyon raporu

16.30 ABD, ocak ayı tarım dışı istihdam

16.30 ABD, ocak ayı ortalama saatlik kazançlar

16.30 ABD, ocak ayı işsizlik oranı

17.30 Türkiye, ocak ayı hazine nakit dengesi

18.00 ABD, şubat ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

18.00 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları