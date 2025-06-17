Bulgaristan itiraz etti! Kayseri pastırmasının AB tescil süreci uzadı

AA

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği (AB) nezdindeki coğrafi işaret tescil sürecinin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Bağlamış, tescil sürecine ilişkin son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı değerlendirmelerde, Afyonkarahisar pastırmasının tescil alması üzerinden yapılan karşılaştırmaların eksik ve yanıltıcı olduğunu ifade etti.

"AFYONKARAHİSAR'DA PASTIRMA ÜRETİMİ YENİ"

Afyonkarahisar'da pastırma üretiminin nispeten yeni bir faaliyet olduğunu belirten Bağlamış, Kayseri'de ise pastırma üretiminin bin yıllık bir geçmişe dayandığını, Osmanlı arşivlerinde yer alan belgelerde ve Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde pastırmaya değinildiğini kaydetti.

"KAYSERİ DENİNCE AKLA PASTIRMA GELİR"

Kayseri denince akla pastırmanın geldiğini vurgulayan Bağlamış, Kayseri pastırmasının üretim tekniği, kullanılan et kalitesi, baharat dengesi ve kurutma koşullarıyla başlı başına bir gelenek, bir ustalık mirası olduğunu aktardı.

TESCİL, BULGARİSTAN'IN İTİRAZINA TAKILDI

Kayseri pastırmasının Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Asya pazarlarında da bilindiğine dikkati çeken Bağlamış, şunları kaydetti:

Kayseri pastırması, üretim hacmi ve satış miktarı bakımından Türkiye'nin tartışmasız lideridir. AB coğrafi işaret süreci de bu kültürel ve ekonomik değerin uluslararası platformlarda daha görünür kılınmasını sağlayacak bir hukuki adımdır. Başvurunun geçici olarak beklemeye alınmasının nedeni, bir başka ülkenin (Bulgaristan) yaptığı itirazdır ve bu tamamen prosedürel bir gelişmedir. Süreç, ilgili kurumlarca dikkatle ve titizlikle takip edilmektedir.

Zaten Kayseri pastırmasına itiraz edilip, diğer ürünlere edilmemesi de Avrupa pazarında uzun süredir 'Kayseri pastırması' adıyla ürün satılıyor olmasından kaynaklanmakta, bu da pastırma denince Avrupa'da akla gelen ilk yerin Kayseri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

"AFYONKARAHİSAR PASTIRMASI İTİRAZ EDİLMEDİĞİ İÇİN DAHA ÖNCE TESCİL ALDI"