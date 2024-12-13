Bulgaristan yoğunluğa cevap veremiyor: Edirne Hamzabeyli'de 35 kilometrelik tır kuyruğu

İHA

Türkiye'nin ihracatındaki yükseliş, lojistik hizmetlerindeki haraketliliği de artırdı.

Türkiye'nin en fazla ürün gönderdiği ülke grubu ise Avrupa Birliği (AB) ve en fazla ihracat ise Almanya'ya yapılıyor.

Kara yolu bağlantısı ise Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı olarak öne çıkıyor.

BULGARİSTAN YOĞUNLUĞA CEVAP VEREMİYOR

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanıyor.

TIRLAR İKİ GÜNDÜR BEKLİYORLAR

İki gündür sıranın kendilerine gelmesi için kuyrukta bekleyen tır şoförleri, en az 35 saat sıra beklendiğini söyledi.

Yanlarında getirdikleri yiyeceklerle ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan şoförler, zaman zaman zor anlar yaşadıklarına değindi.