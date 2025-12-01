Bulgaristan'da ilk yerel euro örneklerini almak için kuyruk oldular

- Bulgaristan Merkez Bankası, ilk yerel euro örneklerini bastı ve vatandaşlar bu paralardan alabilmek için sıraya girdi.
- Euro örneklerinde ülkenin tarihi ve kültürünü yansıtan simgeler bulunuyor.
- Henüz tedavülde olmayan bu paralar, Bulgaristan'ın 2026'da euroya geçişine hazırlık niteliğinde.
Bulgaristan Merkez Bankası (BNB), Avrupa Birliği'nin ortak para birimi euronun ilk örneklerini piyasaya sundu.
Bulgaristan Merkez Bankası ilk yerel euro para örneklerini bastı.
Banka, bugünden itibaren euro para örneklerini satmaya başladı.
VATANDAŞLAR SIRAYA GİRDİ
Vatandaşlar, ilk yerel eurodan alabilmek için sıraya girdi.
Yetkililer, piyasaya sürülen euro örneklerinin henüz tedavülde olmadığını hatırlattı.
EUROYA GEÇİŞ SÜRECİ
Bulgaristan Parlamentosu, 2022’de ülkenin para biriminin euroya geçmesini onaylamıştı.
Buna göre AB üyesi Bulgaristan, 1 Ocak 2026'da yerel para birimi levadan euroya geçecek.
Ülkede 1 Ocak'tan itibaren ATM makineleri euro verecek.