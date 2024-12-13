Bundesbank: Alman ekonomisi yüzde 0,2 küçülecek

AA

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle ülke ekonomisinin büyüme beklentisini azalttı.

Bundesbank, gelecek yıl için takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 1,1’den 0,2’ye indirdi.

Banka, 2026 için yüzde 0,8 ve 2027 için de yüzde 0,9'luk büyüme oranları öngördü.

Bankanın ekonomiye yönelik tahmin raporunda Alman ekonomisinin bu kış durgun kalacağı, sonrasında özel tüketimde beklenen artışın öngörülenden daha az olacağı belirtilerek, iş gücü piyasasının daha da zayıflayabileceği ve şirket yatırımları ancak yavaş şekilde düzelebileceği için ekonominin mümkün olan en yavaş hızda toparlanacağına işaret edildi.

ALMAN EKONOMİSİNİN BÜYÜME BEKLENTİSİ

Raporda, ekonominin bu yıl yüzde 0,2 küçülmesinin beklendiği bildirildi. Bundesbank, haziran tahmininde ise bu yıl için GSYH’de yüzde 0,3 büyüme öngörmüştü.

Bundesbank'ın raporunda, şu değerlendirmede bulunuldu:

Mevcut görünüm, Alman ekonomisinin sadece kalıcı ekonomik rüzgarlarla değil aynı zamanda önemli yapısal sorunlarla da mücadele ettiğini giderek daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle ihracat odaklı sanayi, uyum sağlama konusundaki yüksek baskıdan muzdarip. Yurt içinde ise artan enerji maliyetleri ve iklim nötr ekonomiye geçişin gerekliliklerinin yanı sıra demografik değişimin sonuçlarına da uyum sağlamak zorunda.

Ayrıca Alman şirketlerinin küresel pazarlarda korumacı eğilimler ve gelişmekte olan ekonomilerin artan rekabetiyle giderek daha fazla karşı karşıya kaldığı belirtilen raporda “Özellikle Çin, Alman endüstrisi için özellikle önemli olan otomotiv ve kimya endüstrilerinin yanı sıra makine mühendisliği gibi sektörlerde önemli ölçüde ve gözle görülür şekilde pazar payı kazandı.” tespitine yer verildi.

Raporda ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın planladığı ticaret politikaları nedeniyle risklerin aşağı yönlü olduğu ve yeni gümrük tarifelerinin Alman ekonomisinin ihracata bağlı olması sebebiyle kırılganlığını artırabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

ENFLASYON HEDEFİNE 2026'DA ULAŞILACAK

Bundesbank, raporda enflasyon konusunda beklentilerini de hazirandaki tahminlerine göre aşağı yönlü revize etti. Rapora göre, Avrupa Birliği (AB) uyumlu enflasyonun gelecek yıl yüzde 2,4’e gerilemesi bekleniyor. Banka, haziranda 2025’te yüzde 2,5’lik yıllık enflasyon öngörmüştü.

Bu yıl için bankanın enflasyon beklentisi de yüzde 2,8'den yüzde 2,5'e düşürüldü. Banka, 2026'da ise yüzde 2,1'lik yıllık enflasyon öngörüyor.

Bundesbank'ın raporunda, Şubat 2025’te yapılacak federal seçimlerin de mali görünümü değiştirebileceğine işaret edilerek, seçimden sonra ekonomik politikanın yönü konusunda belirsizliğin bulunduğu kaydedildi.

ALMAN EKONOMİSİ, BÜYÜMEDE ZORLUK YAŞIYOR

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtuldu. Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Ülke ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daraldı. Almanya, böylece G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke oldu.

Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 küçülme bekliyor. Almanya, bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.