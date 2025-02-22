Bursa’da 370 gram Ramazan pidesinin fiyatı 30 lira

İHA

Ramazan ayına sayılı günler kala pide fiyatları, Bursa Fırıncılar Odası tarafından açıklandı.

İftar sofralarının vazgeçilmezi 370 gramlık Ramazan pidesi, Bursa’da 30 liradan satılacak.

Kalabalık aileler için ise 560 gramlık pide fiyatı 45 liradan tezgahlarda yerini alacak.

"YÜZDE 35'LİK ZAM GELDİ"

Kilogram bazında en uygun pidenin geçen sene olduğu gibi bu sene de Bursa’da satıldığını belirten Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, şu açıklamayı yaptı:

Geçen sene pidenin kilogramı 60 liraydı. Bu sene, 81 liradan satılacak. Yüzde 35’lik bir zam yapıldı. Geçen seneden bu seneye, bütün girdilerimize yüzde 50 zam geldi. Ancak biz yansıtmadık. Malum ekonomik şartlar ortada. Halkımız mübarek Ramazan ayında pideye rahat ulaşabilsin diye pide yiyebilsin diye bu yıl böyle karar aldık.

GEÇEN YILIN FİYATLARI

Bursa’da geçen yıl 330 gram pide 20 liradan, 500 gramlık pide ise 30 liradan tezgahlarda yerini almıştı.

TÜRKİYE GENELİ PİDE FİYATLARI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu:

250 gram pidenin fiyatı 20 lira.

370 gram pidenin fiyatı 30 lira.

Van'da:

310 gram Ramazan pidesinin fiyatını 20 lira.

Bursa'da:

370 gram pidenin fiyatı 30 lira.

560 gramlık pide fiyatı ise 45 lira.