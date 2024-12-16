Bursa’da 'doğalgaz faturasını düşüren don afişi' satışları artırdı

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini duyurması ile birlikte yün ve termal içliklerin satışları da arttı.

Havaların soğuması ile birlikte kombi ve sobaların dereceleri yükseltiliyor.

Bursa’da bir esnafın dükkanını camında “Doğalgaz faturasını düşüren donlar burada” afişi ilgi görüyor.

Bursa’da yıllardır yün iç çamaşır satışı yapan esnaf Naci Bağcı, kışın gelmesini fırsat bilerek dükkanının camına astığı afişte “Doğalgaz faturasını düşüren donlar burada” yazarak hem satışlarını arttırıyor hem de görenleri gülümsetiyor.

“BEN ADAMIN HEM PARASINI HEM DUASINI ALIRIM”

Yaklaşık 10 yıldır aynı afişle satışlarını arttırdığını kaydeden esnaf Naci Bağcı, pazarlama taktiğini şöyle anlatıyor:

Akşama kadar vatandaşlar gelip resim çekiyor. Gazeteden, yerel medyadan görüp ziyarete geliyorlar. Afişin faydası oluyor tabii. Ürünlerde de hiç kimse hayal kırıklığına uğramıyor. Reklamımızdan dolayı herkes memnun kalıyor. Vatandaş yünü tanıdıkça daha fazla ilgi görüyor, eskiden bu kadar çok bilmiyorlardı ama şimdi hac umreye gidenler birbirlerine tavsiye ediyor. Ürünleri giyenler bizlere dua ediyor. Sağlıktan kandırıp tezgâhtarlık yapılmaz. Gelen müşterilerime esprili bir şekilde ‘ben adamın hem parasını hem de duasını alırım’ diyorum.

TAKIMI 1.500 LİRA

Doğalgaz faturasını düşürmenin bedelini açıklayan Bağcı, şu bilgileri verdi: