Bursa'da Ramazan'a özel 'fahiş fiyat' denetimi başladı

İHA

Ramazan ayı, 1 ve 29 Mart arasında gerçekleşecek.

Ramazan ayında gıda tüketimi her zamankinden daha fazla olduğu için marketlerde yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla denetimler yürütülüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın yürüttükleri Ramazan ayı denetimleri, fahiş fiyat artışı odaklı yürütülüyor.

Ramazan ayına kadar yapılan denetimleri takip etmek adına Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, bugünden toptancılar ve marketlerde bakliyat, et, yumurta, süt ürünleri gibi ana gıda maddelerinin bugünlerdeki fiyatlarını belirliyor.

BÜTÜN FİYATLAR KONTROL EDİLECEK

Ramazan ayına girerken ve ay içinde bu ürünlerin fiyatlarını tekrar kontrol edecek ekipler, fahiş artışlarla ilgili gerekli işlemleri uygulayacak.

"RUTİN KONTROLLER RAMAZAN NEDENİ İLE ARTIRILDI"

Yetkililer, haksız fiyat artışlarına yönelik yıl boyunca rutin denetimlerinin olduğunu belirterek, özellikle Ramazan ayına yönelik kontrollerini artırdıklarını söyledi.

MERCEK ALTINA ALINAN UYGUNSUZLUKLAR

Denetimlerde, fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgileri Ramazan ayına kadar kontrol edecek ekipler, özellikle haksız fiyat artışı başta olmak üzere usulsüzlüklere yönelik cezai işlem yapacak.