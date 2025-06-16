Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, mayısta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,6 artarak 1 trilyon 324 milyar 971 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 38,3 artışla 1 trilyon 89 milyar 743 milyon liraya ulaştı.
Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 235 milyar 229 milyon lira fazla verdi.
5 AYDA GELİRLER YÜZDE 44,7 ARTTI
Ocak-mayıs döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 yükselerek 4 trilyon 689 milyar 154 milyon liraya çıktı.
5 AYDA GİDERLER YÜZDE 43,8 YÜKSELDİ
Ocak-mayıs döneminde Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 43,8 artarak, 5 trilyon 339 milyar 456 milyon lira oldu.
Ocak-mayıs döneminde ise 650 milyar 302 milyon lira açık oluştu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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