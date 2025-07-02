Büyük ovalarda meyve bahçesi kurmak artık daha kolay

Dikili tarım arazileri için belirlenen asgari büyüklük olan 5 dekarın altındaki arazilerde, yüzde 6 eğime bakılmaksızın, meyve bahçesi tesis edilebilirken; bu istisna 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile koruma altına alınan büyük ovalarda kaldırıldı.

Bakanlık, suyu merkeze alan yeni üretim stratejisi ile hareket ediyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanması amacıyla iklim değişikliğine dirençli ve daha rekabetçi bir tarım sektörü için 2024'te suyu merkeze alan tarımsal üretim planlamasının uygulamaya alındığı hatırlatıldı.

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Bitkisel, hayvansal üretim ve su ürünleri alanlarında ayrı ayrı planlar oluşturulduğu belirtilen açıklamada, uygulama döneminde karşılaşılan sorunların çözümü ve planlama sürecinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla 14 Eylül 2023'te "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldığı bildirildi.

TARIMSAL ÜRETİMİN PLANLANMASI KURULU GELİŞTİRİLDİ

Açıklamada, bu kapsamda, üretim planlamasının nihai karar organı olan Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu için daha etkin bir karar mekanizması oluşturmak için Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün de kurula dahil edildiği belirtildi.

BELGE ALMIŞ ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNE, PLANLAMA SÜREÇLERİNDE ÖNCELİK

İllerde oluşturulan il teknik komitelerinin etkinliğini artırmak için yapısında değişikliğe gidildiği bildirilen açıklamada, tarımsal örgütlerin derecelendirilmesi kapsamında belge almış üretici örgütlerine, planlama süreçlerinde öncelik tanınmasının sağlandığı kaydedildi.

TEKNİK KOMİTENİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Ayrıca Bakanlık merkezde oluşturulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu ile uyumlu terminolojik bütünlük sağlanması için il teknik komitelerinin adının "İl Planlama Kurulu" olarak değiştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: