Büyük ve küçükbaş hayvancılık desteklerine başvurular bugün bitiyor

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın buzağı-malak ve kuzu-oğlak destekleme başvuruları tarihi için hatırlatmada bulundu.

2024 yılı birinci dönem buzağı-malak ve kuzu-oğlak desteklerinden yararlanmak için 2 Aralık Pazartesi son gün.

Küçükbaş havyan desteği için başvurular, üyesi olan tarımsal örgüt üzerinden yapılabilecek.

Tarımsal örgüt olmayan illerde ise il ve ilçe tarım müdürlüklerinden başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek.

TARIMSAL ÖRGÜTLER ÜZERİNDEN BAŞVURU

Büyükbaş hayvan desteği için ise yine tarımsal örgütler üzerinden veya bireysel olarak başvuru yapılabiliyor. Bireysel başvurular, il ve ilçe tarım müdürlükler üzerinden tamamlanacak.

"ÜRETİMİMİZİN DEVAMLILIĞI VE ARTMASI İÇİN DESTEKLER ÇOK KATKI SAĞLIYOR"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yetiştiricilerin başvuru tarihlerini kaçırmaması uyarısında bulundu.

"ZAMANI GEÇİRİLMEMELİ"

İlk defa uygulanacak kuzu-oğlak destekleme modeli için yetiştiricilerin başvurularını zaman geçirmeden yapmasının mağduriyet yaşanmaması açısından önem taşıdığına işaret eden Çelik, şu ifadeleri kullandı: