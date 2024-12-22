Büyükbaş hayvan kemiğinden tavuk yemi üretiliyor

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Besicilikte hayvan yemi önemli bir gider kalemini oluştururken hem üreticiyi rahatlatacak hem de üretimi artıracak bir çalışmanın gerçekleştirildiği duyuruldu.

Çiftçi kooperatif kuruluşu olan Konya Şeker'in tesisinde büyükbaş hayvan kemiğinden elde edilen protein ve kalsiyum kaynağı un, kanatlı hayvan yemi üreticileri için ham madde olarak satışa sunuluyor.

Konya Şeker'in Panagro Et ve Süt Entegre Tesisleri bünyesinde kurulan atık işleme tesisinde ise hayvansal atıklar işlenerek değerlendiriliyor.

Doğrudan üreticilerden alınan kemikler ile Konya Şeker'in kesimhanelerinden elde edilen kemikler, kemik unu haline getiriliyor.

Kemik unları, kanatlı hayvan yemi üreticilerine ham madde olarak satılıyor.

ATIKLAR YÜKSEK ORANDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Gürbüz, büyükbaş hayvan kesimi sonrası 80 çeşit yan ürünün ortaya çıktığını, bunlardan karaciğer, böbrek gibi organlar ile bir kısmının insanlar tarafından yenilebildiğini, yenilemeyen yan ürünlerinse atık olarak değerlendirildiğini söyledi.

Bir karkasın yaklaşık yüzde 20'sinin kemiklerden oluştuğunu, Konya Şeker'in kemikleri işlemek için günlük 60 ton kapasiteli bir sistem oluşturduğunu anlatan Gürbüz, hayvanların kesimi sonrası yüksek oranda kemik elde edildiğini dile getirdi.

"YEM ÜRETİCİ RAĞBET GÖSTERİYOR"

Kemik ununun yem üreticilerinden rağbet gördüğünü vurgulayan Gürbüz, bu ürünlerin kullanılmasının kanatlıların gelişimini olumlu yönde etkileyeceğini kaydetti.