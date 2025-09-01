Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye, dünya ülkeleri arasında zirvede

Türkiye ekonomisi güçlü büyüdü...

Ekonomi yönetimi yoğun çalışmalarını sürdürürken açıklanan rakamlar, gelinen noktaları ortaya koyuyor.

TÜİK RAKAMLARI AÇIKLADI

TÜİK, 2025 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı.

BÜYÜME ARTTI

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2025 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 arttı.

Aralıksız büyüme serisi 20. çeyreğe taşındı.

TÜRKİYE ZİRVEDE

Türkiye, açıklanan rakamlarla birlikte büyümede dünya ülkelerinden ayrışırken, pek çok büyük ülkenin önünde zirvede yer aldı.

AVRUPA VE ABD'Yİ GEÇTİ

Türkiye önemli dünya ülkeleri arasında 2. çeyrek büyüme rakamlarında zirvede yer alırken OECD ülkelerinin ortalama büyüme oranları yüzde 1,7 olurken, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalaması yüzde 1,5 seviyelerinde oldu.

ADB, 2. çeyrek büyüme rakamlarında yüzde 2'lik bir artış sağlarken, Avrupa ülkelerindeki sınırlı yükseliş ise göze çarpıyor.

İŞTE ÜLKELER VE BÜYÜME RAKAMLARI

- OECD: Yüzde 1,7

- Avrupa Birliği (Ortalama): Yüzde 1,5

- Avrupa Bölgesi (Ortalama): Yüzde 1,4

- G7 (Ortalama): Yüzde 1,4

- Kanada: Yüzde 1,7

- Fransa: Yüzde 0,7

- Almanya: Yüzde 0,2

- İtalya: Yüzde 0,4

- Japonya: Yüzde 1,3

- Birleşik Krallık: Yüzde 1,2

- Brezilya: Yüzde 2,9

- Avustralya: Yüzde 1,3

- Meksika: Yüzde 0

- ABD: Yüzde 2,0

- TÜRKİYE: Yüzde 4,8