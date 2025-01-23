Çalışan annelere 2025'te toplam 15 milyon liradan fazla destek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan annelerin her zaman yanındayız." diyerek, annelerin kayıtlı istihdamını sağlamak için 2025'te verilecek destek miktarını paylaştı.

Buna göre Ankara, İstanbul, İzmir'de yürütülen proje, 2025 yılında toplam 15 milyon 295 bin 329 lira 60 kuruş oldu.

SİGORTALI VE EĞİTİMLİ ÇOCUK BAKICILIĞI DESTEKLENECEK

Vedat Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyor, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE