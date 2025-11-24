Çalışan emeklileri yakından ilgilendiren maaş düzenlemesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şu anda emeklilerin çalışmasında bir sakınca yok. Günümüz emeklileri iş yerinden aldıkları maaşla emekli maaşı arasında tercih yapmak zorunda kalmıyor.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kanunlarına göre Ekim 2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcına sahip olanlar, hem emekli maaşı hem de çalıştıkları işten maaş alamayacak.

Ekim 2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcına sahip olanlar emekliliğe hak kazandıklarında, çalışmaya devam etmek isterse tercih yapmak zorunda kalacak.

Ekim 2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcına sahip olanlar için emeklilik dilekçesi verdikten sonra çalışanların maaşı (tarımsal bağımsız çalışanlar hariç) kesilecek.

Tüm bu kurallar, zamanlama açısından günümüzdeki emeklileri değil ileriki dönemleri kapsıyor.

ÖRNEK UYGULAMA

Konuya bir örnek vermek gerekirse, 2008 Ekim'den sonra sigorta başlangıcı olan bir erkek çalışanı ele alalım.

Bu kişi, 7 bin 200 prim günü doldurup, 60 yaşında emekli olabilecek. Bu durumda emekliliğine tam 37 yıl var.

Bu kişi, emekli maaşları bağlandığında, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışamayacak.

EMEKLİ OLAN BİR SEÇİM YAPACAK

Bu emekli o gün geldiğinde bir karar vermek zorunda kalacak. Ya emekli olup, iş hayatından ayrılacak ya da çalışmaya devam edip, emekli maaşını alamayacak.