Çalışan emeklilerin çifte gelir imkanı sonlanıyor

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre 1 milyon 900 bin civarında çalışan emeklileri ilgilendiren bir yasa günümüzde tekrar gündeme geldi.

Yeni gelişme ile ilgili olarak kamuoyunda "2008'den sonra doğan kız çocukları da anne babalarının emekli maaşını alamayacak." deniyordu.

"KIZ ÇOCUKLARI 18 YAŞINA KADAR ANNE BABASININ MAAŞINI ALACAK"

Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, bu önemli konuda Ensonhaber'e "2008'den sonra doğan kız çocukları da anne babalarının emekli maaşını erkek çocuklar gibi 18 yaşına kadar alabilecekler." diyerek bu konuya noktayı koydu.

"SİGORTAYA GİRİŞ YILI ÖNEMLİ"

Selçuk Gülten, "2008'den sonra sigorta kaydı olup emekli olanlar çalışırsa emekli aylıkları kesilecek." konusunda da şu bilgileri verdi.

Tam emeklilikte ilk defa 01 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olan erkekler için emeklilik yaşı 60, kadınlar için ise 58 olarak düzenlenmiştir.

Emekli olması için 20 yıl ve 7 bin 200 gün prim ödenmesi gerekmektedir.

İleride kademeli olarak hem kadınlar hem erkekler için 65 yaşında emeklilik eşitlenmesi de söz konusudur.

Bu kapsamda normal emekliliğe hak kazananlar için yaklaşık 5 yıllık bir süre olduğunu belirtebiliriz.

"HEM ÇALIŞAYIM HEM EMEKLİ MAAŞI ALAYIM YOK"

Ancak 1960’lı yıllarda doğup, SGK’ya 2008 de başlayıp, 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar, emekli olduktan sonra çalışmak isterlerse doğrudan emekli maaşları kesilecektir.



Yani bu kişiler için 'hem çalışayım hem de emekli maaşı alayım' şeklinde bir seçenek söz konusu olamayacaktır.

"EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR SGK KAYDI İSTEMİYOR"

Şu an için SGK kayıtlarına göre çalışan emekli sayısı 1 milyon 900 bin civarında. Ancak çoğunlukla emekli olup çalışanlar, ilave bir SGK yapılmasını tercih etmiyorlar. Bu nedenle emekli çalışmasında kayıt dışılığın yüksek olduğu ifade edilebilir.

"ÇİFTE GELİR İMKANI SONA ERİYOR"

Bu uygulama ile çifte gelir imkanı sona ermektedir. Böylece emekli olup çalışan kişi, sadece çalıştığı iş yerinde ücret alabilecek veya sadece emekli maaşı ile hayatını devam ettirmek zorunda kalacaktır. Bu kapsamda olup, emekli kişi çalışmaya başladığında emekli maaşı kesilecek sadece çalıştığı iş yerinden ücret alabilecektir. Çalıştıkları iş yerinden ayrıldıktan sonra tekrar emekli maaşı almak için başvuru yapabileceklerdir.

1 EKİM 2008'DEN ÖNCE SİGORTA GİRİŞİ OLANLARI KAPSAMAYACAK

1 Ekim 2008 öncesi sigorta girişi olup emekli olanlar eskisi gibi yüzde 32,5 oranında Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kapsamında çalışmaya devam edebileceklerdir. Yani bu kapsamdaki emekliler yine hem emekli maaşı alabilecekler hem de çalıştıkları yerden eskisi gibi gelir elde edebileceklerdir. Bu durumda emekli çalışanlar için ilk işe başladıkları tarih önemli hale gelmektedir.

BU KARAR ÇOK AZ KİŞİYİ ETKİLEYECEK

1 Mayıs 2008 emekli yaşı için önemli. Hem emekli maaşı hem ücret geliri için ise 1 Ekim 2008 önemli. 1 Mayıs 2008’den sonra emekli yaşı da arttı. Bu yeni yaşı ve prim gününü dolduranlar 5 yıl sonra yani 2030 yılında emekli olmaya başlayacaklar. Bu etki yoğun olarak o zaman görünecek.

ŞU AN KİMİN MAAŞI KESİLECEK?

Şu an Ekim 2008 sonrası işe girip emekli olan kişi sayısı ise çok az. Ancak 1960-61-62 doğumlu bir kadın işçi, Ekim 2008 sonrası işe başladıysa yaşlılık aylığı kapsamında emekli olabiliyor. İşte bu kişi çalışmaya başlarsa sistem maaşını otomatik kesecek.

5 YIL SONRA 5 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

Normal emekliler ise 5 yıl sonra yoğun olarak emekli olacaklar. O zaman da bu düzenleme tahminen toplam 5 milyon kişiyi etkileyecek.

O süreçte 5 milyon kişi ya emekli maaşını seçecek ya da çalışıp, çalıştığı iş yerinden ücret almak zorunda kalacak.

Karar; SSK’lı, işçi, memur ve Bağ-Kur’lu olanları kapsıyor.

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ (SGDP) NEDİR?

Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden alınan primdir.