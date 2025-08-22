Bayındırlık alanında Toplu Sözleşme kazanımları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını aktarırken, "Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri Kolu’nda Anlaşmaya Varılan Kazanımlarla İnsanı merkeze alan hizmet anlayışımız ve çözüm odaklı politikalarımızla kamu görevlilerimizin yanında olduk." dedi.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ARTTI

AFAD Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezleri ile afet ve acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde ayda 50 saate kadar ödenen fazla çalışma ücreti 60 saate çıkarıldı.

AFAD Başkanlığında araç kullananlara ödenen ilave ücretin kapsamına arama kurtarma teknikerleri de eklenerek 500 puan üzerinden yapılan ödeme 600 puana (702 TL) çıkarıldı.

Tapu müdürlükleri personeli için yılda en fazla 400 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 500 saate çıkarıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü personeli için yılda en fazla 300 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 350 saate çıkarıldı.

İŞ RİSKİ ÖDEMELERİ YÜKSELDİ

AFAD taşra teşkilatında arama kurtarma teknisyenine 900 puan üzerinden ödenen iş riski zammı 1.200 puana (445 TL) çıkarılarak kapsama arama kurtarma teknikerleri ile bu unvanlardaki sözleşmeli personel de dâhil edildi.

"ALO 181'DE GÖREV YAPANLARIN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ YÜZDE 25 ARTIRILDI"

"Alo 181" çağrı merkezinde görev yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personeline ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 oranında artırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığında denetim görevini aynı zamanda araç kullanarak yerine getirenlerin ilave ücretleri 100 puan (117 TL) artırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünde karla mücadele faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara ödenen tazminatın yıllık sınırı 600 puan (702 TL) artırıldı.

AFAD PERSONELİNE YEMEK YARDIMI ARTIRILDI

AFAD personeline yapılan yemek yardımı aylık 300 puan (351 TL) artırılarak kapsama arama ve kurtarma teknikeri de dâhil edildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığında görev yeri dışında yürüttüğü hizmetleri aynı zamanda fiilen araç kullanarak yerine getirenlerin ilave Ücretleri 100 puan (117 TL) artırıldı.

