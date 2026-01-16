2026’da 6 şehir hastanesi tamamlanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2026 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 13 bin 887 projeye, yaklaşık 1 trilyon 920,8 milyar lira ödenek tahsis edildi.

2026 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yatırım Programı'nda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer aldı. Mahalli idarelerin ise yalnızca dış krediyle finanse edilen projelerine programda yer verildi.

6 BİN 200 YATAK KAPASİTELİ 6 ŞEHİR HASTANESİ

Sağlık sektörünün 2026 yatırımlarından aldığı pay yüzde 9 olarak gerçekleşti. Sağlık sektöründe fiziki altyapıda, hizmete erişimde ve hizmet kalitesinde sağlanan ilerlemenin daha da geliştirilmesi ve bölgesel farklılıkların azaltılması amaçlandı.

Sağlık Bakanlığına 2026 yılında tahsis edilen ödenek ile 11 bin 334 yatak ve 155 ünite hizmete alınacak. 2026'da merkezi yönetim bütçesi kapsamında 18 bin 265 yatak kapasiteli 15 adet şehir hastanesinin yapımına devam edilecek, bu hastanelerden 6 bin 200 yatak kapasiteli 6'sı tamamlanacak.