Alparslan Bayraktar: 2026, petrol ve doğalgazda yeni büyüme hikayemizi yazacağımız yıl olacak

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı TRT programında sondaj çalışmalarından söz etti.

Bayraktar konuşmasında Eskişehir'de 10 nadir toprak elementinin tespit edildiğini belirterek, nadir element üretiminin 2-3 yılda sağlanacağını da açıkladı.

ENERJİDE YENİ BÜYÜME HİKAYESİ

Alparslan Bayraktar, "2026 bizim özellikle petrol ve doğalgazda yeni bir büyüme hikayemizi yazacağımız yıl olacak." diyerek şu ifadeleri kullandı:

O yeni büyüme hikayesinde de şunlar var: Çağrı Bey ve Yıldırım gemilerimizde Türkiye'nin artık dışarıda petrol ve doğalgaz aradığı bir döneme giriyoruz. Bunun çalışmalarını zaten yapmıştık, hatırlayın 2024’te Oruç Reis gemimizi Somali’ye gönderdik.



2025 geçtiğimiz yıl içerisinde Mayıs-Haziran aylarında oradaki sismik çalışmamızı tamamladık ve bu yıl Çağrı Bey'le inşallah Somali'de ilk sondajı yapacağız. Şubat gibi gemimiz buradan hareket ediyor ama yani gemi hakikaten çok büyük boyutlarda; dolayısıyla mecburen Cebelitarık ve Güney Afrika'yı dolaşıp Somali'ye ulaşacak.



Maalesef Süveyş Kanalı'nı geçemiyor. Dolayısıyla muhtemeldir ki Nisan-Mayıs gibi biz sondaja başlayacağız. Yani gemiyi Şubat'ta uğurlayıp nisan-mayıs gibi sondaja başlayıp bu yıl içerisinde bunun neticesini alacağız.

ULUSLARARASI SULARDA SONDAJ

Dolayısıyla yeni büyüme hikayesinde dışarıda arama var. Keza yine geçtiğimiz yıl Pakistan'da aldığımız 3 deniz sahasında bu sene içerisinde sondajı planlıyoruz. Orada bir sismik çalışmayı gene planlıyoruz. Dolayısıyla 2026’da bu yeni büyüme hikayesinde böyle bir tablo bizi bekliyor.



Gemilerimizden bir tanesini Karadeniz'e göndereceğiz. Karadeniz'de 5 gemiyle çalışacağız; işte o biraz önce bahsettiğimiz o 6 yeni sondaj bu gemimize yeni katılan filomuza yeni katılan gemiyle beraber inşallah o takvim içerisinde hem üretimi Sakarya gaz sahasındaki üretimi yapacak hem de o 6 yeni sondajı inşallah bu yeni gemilerimizle yapmış olacağız. Dolayısıyla böyle bir planlamanın içerisinde yürüyoruz.

