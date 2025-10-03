Capital Economics'ten TCMB için faiz tahmini: İndirim sürecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre enflasyon eylülde beklentilerin üzerine çıktı.

TÜİK tarafından açıklanan Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 33,29 arttı.

Capital Economics enflasyondaki yükselişte gıda fiyatlarındaki oynaklığın etkili olduğunu, çekirdek enflasyondaki düşüşün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), faiz indirimlerine devam etmesine zemin hazırladığını belirtti.

"FAİZ İNDİRİMLERİ SÜRECEK"

TCMB, yıllık enflasyonda yaşanan sürpriz artışa rağmen önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini sürdürmesi bekleniyor.

"ÇEKİRDEK ENFLASYON DÜŞTÜ"

Capital Economics'in değerlendirmesine göre bu durum, enflasyondaki yükselişin büyük ölçüde gıda fiyatlarının oynaklığından kaynaklanması ve çekirdek enflasyonun düşüşünü sürdürmesiyle açıklanıyor.

"ENFLASYONDA GIDA FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN ETKİSİNDE"

Ancak Capital Economics Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, söz konusu artışın temel nedeninin gıda fiyatlarındaki sert yükseliş olduğuna dikkat çekti.

Tuvey, enflasyonun daha sağlıklı bir göstergesi olan çekirdek enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü vurguladı.

Tuvey, bu durumun merkez bankacılarının faiz indirimlerine devam etme konusunda kendilerine güvenmelerini sağlayacağını ifade etti.

TCMB POLİTİKA FAİZİ İNDİRİM BEKLENTİSİ: YÜZDE 35,50

En son Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirmişti.

Mevcut durumda yüzde 40,50 olan politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 35,50'ye düşürülmesi bekleniyor.